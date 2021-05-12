Сексуальная британская модель Деми Роуз обнародовала новые жаркие фотографии на личной странице. Она в который раз взбудоражила воображение поклонников, а новые фото набрали более 300 тысяч предпочтений и множество комплиментов.
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Соблазнительный образ Деми Роуз
Британка позировала в новой фотосъемке на острове Ибица, в Испании. Она предстала перед объективом в яркой розово-оранжевой мини-юбке, что удачно подчеркивала аппетитные бедра. Также Деми Роуз примерила оригинальный топ с перекрестными бретелями, который едва прикрывал интимные зоны пышной груди.
Откровенный наряд модель соединила с сумочкой в тон. Деми Роуз собрала волосы в высокий хвост и дополнила прическу ярким аксессуаром. На лице звезда сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила прозрачным блеском.
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Горячие фото Деми Роуз
- Британка эротично позировала на пляже без бюстгальтера, но прикрыла грудь короткой кофтой-накидкой с бахромой.
- Модель предстала в откровенном бюстгальтере, в котором выпятила огромную грудь.
- Деми Роуз примерила черный полупрозрачный купальник и засветила бюст.