Сексуальная британская модель Деми Роуз обнародовала новые жаркие фотографии на личной странице. Она в который раз взбудоражила воображение поклонников, а новые фото набрали более 300 тысяч предпочтений и множество комплиментов.

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Соблазнительный образ Деми Роуз

Британка позировала в новой фотосъемке на острове Ибица, в Испании. Она предстала перед объективом в яркой розово-оранжевой мини-юбке, что удачно подчеркивала аппетитные бедра. Также Деми Роуз примерила оригинальный топ с перекрестными бретелями, который едва прикрывал интимные зоны пышной груди.

Откровенный наряд модель соединила с сумочкой в тон. Деми Роуз собрала волосы в высокий хвост и дополнила прическу ярким аксессуаром. На лице звезда сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила прозрачным блеском.

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Горячие фото Деми Роуз