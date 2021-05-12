Сексуальна британська модель Демі Роуз оприлюднила нові спекотні світлини на особистій сторінці. Вона вкотре розбурхала уяву прихильників, а нові фото набрали більш як 300 тисяч вподобань й безліч компліментів.

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Спокусливий образ Демі Роуз

Британка позувала у новій фотозйомці на острові Ібіца, що в Іспанії. Вона постала перед об'єктивом у яскравій рожево-помаранчевій мініспідниці, що вдало підкреслювала апетитні стегна. Також Демі Роуз приміряла оригінальний топ з перехресними бретелями, який ледь прикривав інтимні зони пишних грудей.

Відверте вбрання модель поєднала з сумочкою в тон. Демі Роуз зібрала волосся у високий хвіст й доповнила зачіску яскравим аксесуаром. На обличчі зірка зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала прозорим блиском.

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Гарячі фото Демі Роуз