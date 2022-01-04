Дед Мороз приехал не на оленях, а на" Запорожце", – Влад Яма о курьезе из детства

Украинский хореограф Влад Яма вспомнил забавную новогоднюю историю, которая случилась с ним в детстве. Она была связана с Дедом Морозом, который приехал на "Запорожце".

2022-й год наступил, но тематические истории от звезд продолжаются. За кулисами проекта "Кто сверху?" хореограф и танцовщик Влад Яма рассказал забавную историю с детства.

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Новогодняя история от Влада Ямы

Мне запомнился Новый год, когда я частично перестал верить в сказку. Родители рассказали, что Дед Мороз приезжает на оленях. И 31 декабря я его ждал. Целый день сидел перед окном девятиэтажки в Запорожье. Потом подошел к родителям и сказал: "Я все знаю, сказки больше не существует". Дело в том, что Дед Мороз приехал не на оленях, а на красном "Запорожце". В тот момент я не перестал полностью в него верить, потому что он же пришел, и подарки были. Еще несколько лет после этой ситуации для меня сказка все же существовала. Но я точно уже понял, что что-то там не так", – вспомнил танцовщик.



Влад Яма с женой / Фото пресс-службы