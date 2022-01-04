2022-ий рік наступив, але тематичні історії від зірок продовжуються. За лаштунками проєкту "Хто зверху?" хореограф та танцівник Влад Яма розповів кумедну історію з дитинства.

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Новорічна історія від Влада Ями

Мені запам'ятався Новий рік, коли я частково перестав вірити в казку. Батьки розповіли, що Дід Мороз приїжджає на оленях. І 31 грудня я його чекав. Цілий день сидів перед вікном дев'ятиповерхівки в Запоріжжі. Потім підійшов до батьків і сказав: "Я все знаю, казки більше не існує". Річ у тім, що Дід Мороз приїхав не на оленях, а на червоному "Запорожці". У той момент я не перестав повністю в нього вірити, бо він же прийшов, і подарунки були. Ще декілька років після цієї ситуації для мене казка все ж існувала. Але я точно вже зрозумів, що щось там не так", – пригадав танцівник.



Влад Яма з дружиною / Фото пресслужби