Иногда люди находят любовь там, где совсем не ждут. Да, одна из новогодних ночей оказалась по-настоящему особенной для Ivan NAVI.

Интересно Эксклюзивное интервью с Кухар и Стояновым: о коллекции новогодних игрушек, Рождестве, гастролях

Ivan NAVI о знакомстве с любимой

Певцы привыкли встречать Новый год на работе. Не является исключением и Ivan NAVI. Но в один такой вечер осуществилась одна из мечтаний исполнителя – он нашел свою любовь.

"Я выступал в клубе, а она пришла туда с друзьями встречать Новый год. Как потом оказалось – это были наши общие друзья. Но она меня не знала в то время. Слышала песни, но не больше. Сразу в ней увидел что-то особенное, мы пообщались, и как-то все закрутилось. В начале карантина мы съехались и сейчас живем на три города, а вместе время проводим во Львове", – поделился личной историей Иван.



Ivan NAVI / Фото пресс-службы

Артист пока не спешит рассказывать о своей возлюбленной больше. Известно только, что она не публичное лицо и к шоу-бизнесу не имеет никакого отношения.

Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.