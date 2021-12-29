Для артистов предновогодний период – это гастроли, съемки, остается мало свободного времени. Но Екатерина и Александр не забывают о важности проведения его с семьей. Более того, они с удовольствием погружаются в праздничную суету.

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В декабре Ваш рабочий график очень насыщенный. Когда успеваете приготовиться к новогодним праздникам? Ведь в вашем доме всегда царит сказочная атмосфера.

Екатерина: мы начинаем подготовку к праздникам еще в начале декабря. Потому что дети ежедневно просят, чтобы мы украсили елку и дом.

У большинства из нас перед Новым годом похожие задачи: украсить елку, купить подарки и тому подобное. Мы все это выполним в любом случае. Однако самое главное – в каком настроении! Для меня эта суета – всегда огромное удовольствие! От самого процесса подготовки к празднику я получаю море положительных эмоций.

Александр: Пытаемся заранее подготовить все подарки, распланировать рабочие и бытовые процессы до того, как начнутся гастроли. К примеру, в этом году мы две недели выступаем в Сиэтле, а затем с 25 по 30 декабря выступаем с "Щелкунчиком" на сцене Октябрьского дворца, а вечером в последний день года, традиционно, танцуем в Национальной опере.

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Афиша спектакля "Щелкунчик" со Стояновым и Кухар / Фото пресс-службы

Сейчас идут множество дискуссий относительно того, какую елку стоит покупать на праздники: живую или искусственную. А какую для себя выбираете вы?

Александр: Уже много лет в нашем доме есть искусственная елка: я ее ставлю, а Катя с детьми украшают.

Екатерина: у нас большая коллекция елочных украшений, потому что мы со Стояновым из каждой поездки обязательно привозим новогоднюю игрушку. Это наша небольшая семейная традиция.

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Елочная игрушка Екатерины Кухар / Фото пресс-службы

Александр: даже есть Санта Клаус, который в плавках "рассекает" океанские волны. Его мы приобрели в Майами.

Екатерина: Есть игрушки из разных музеев мира, одна из моих любимых – из музея Винсента ван Гога. Но в этом году, к сожалению, дети украшали елку без нас, пока мы были на гастролях в Соединенных Штатах. Не смогли дождаться.

Елка в доме Кухар и Стоянова / Фото пресс-службы

Многие артисты в новогоднюю ночь работают, поэтому встречают Новый год на сцене. А как вы встретите 2022?

Екатерина: сначала на сцене, а потом со всей семьей. Вечером 31 декабря выступаем в Национальной опере Украины.

Александр: а еще, ровно в полночь будем распаковывать подарки, которые тайком кладем друг другу под елку.

Один из самых светлых и лучших дней детства – Рождество. Какая Рождественская история запечатлелась в вашей памяти больше всего?

Кухар: для меня Рождество – особый праздник, потому что мы всегда отмечали его большой семьей. Ходили в гости к родным или крестным родителям. Готовили, потом ели 12 рождественских блюд, пели песни, встречали колядующих.

Александр: А я обожал фейерверки, которые были слышны отовсюду. Мы также с ребятами покупали и взрывали петарды.

Екатерина Кухар у елки / Фото из инстаграма примы-балерины

А когда вы празднуете Рождество, 25 декабря или 7 января?

Екатерина: обычно 25 декабря мы гостим у наших друзей в Сиэтле и начинаем праздновать с ними: готовим рождественскую утку, покупаем красные цветы – пуансеттию. За границей на Рождество все в отличном настроении, дарят друг другу подарки, елочные игрушки, в магазинах – огоньки, Санты, шарики – невероятная красота! В этом году мы вернулись в Киев как раз 25 декабря, чтобы танцевать "Щелкунчик" и дарить праздничное настроение.

7 января утром первым делом едим кутью – мама готовит ее вечером, мы идем в церковь, и утром она у нас уже свячена. А потом происходит обязательный семейный ужин. Правда, в этом году мы Рождество будем праздновать во Франции.

Александр: чем становлюсь старше, тем более важным праздником становится для меня Рождество. В моей семье все верующие: два брата мамы – священники, ее сестра – монахиня, мои дяди по большей части приближены к церкви, дедушка работал при церкви. Да и я в детстве много времени проводил в монастыре, даже прислуживал при алтаре. Поэтому Рождество для нас является очень важным праздником. Моя семья всегда соблюдает рождественский пост. Конечно, меня всегда жалели, говорили: "Ты же танцуешь, тебе надо есть".

Кухар и Стоянов с сыном / Фото пресс-службы

На сочельник обычно готовят 12 постных блюд, а уже в день Рождества лакомятся всем, чего душа пожелает. Какие блюда есть на вашем праздничном столе?

Екатерина: У нас очень насыщенный график, поэтому готовит мама. Все зависит от того, что она успеет приготовить. Сама я очень люблю готовить, особенно печь. Любимые блюда моей семьи – творожная запеканка с грушей, марокканский пирог с кедровыми орешками. Дочка любит выпекать со мной печенье.

Рецепт пирога здесь Эксклюзивный рецепт от Екатерины Кухар: готовим марокканский пирог с кедровыми орешками

Если в юности для многих людей очень важен Новый год, то со временем Рождество все-таки преобладает. Отличаются ли празднования этих двух дней в вашей семье?

Александр: по-моему, это очень разные праздники. С детства мы встречали Новый год громко и ярко, а вот Рождество – тихо и по-семейному, как положено церковным праздникам.

На рождественские праздники в вашем доме звучат колядки?

Александр: конечно, ни одно Рождество не обходится без "Щедрика". Это говорю вам как настоящий фан фильма "Один дома".

А в детстве колядовали, участвовали в вертепе?

Александр: Я всегда колядовал с друзьями. Вертепа у нас не было, скорее это был небольшой стартап (смеется). Все соседи обычно давали нам конфеты или какие-то копейки. Но в доме, где жил известный на весь наш поселок стоматолог, который ездил на японском автобиле, каждый получал собственную купюру. И однажды он каждому дал по доллару. Мне казалось, что я стал миллионером. Потому что в 1992 году это был значительный для ребенка капитал (смеется).

После всех новогодних гастролей артисты по большей части отправляются на отдых, чтобы восстановиться, наполниться энергией. А где любите отдыхать вы?

Екатерина: впервые за много лет нам удалось отдохнуть на новогодние праздники только в прошлом году. Все гастроли отменили из-за COVID-19, поэтому мы с детьми полетели на Мальдивы.

Александр: а в 2022 году 2 января будем выступать в Одессе, 3 – в Харькове, а с 4 января будем танцевать во Франции.

Елочная игрушка Екатерины Кухар / Фото пресс-службы

Пусть в Новом году осуществляются ваши мечты. Помните, что мы сами для себя и своей жизни Санта Клаусы! Каждый день делайте хотя бы один шаг к своей мечте и она обязательно осуществится!

– обратились к украинцам Кухар и Стоянов.

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!