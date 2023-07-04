Блогерша Даша Квиткова ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Кто-то из пользователей поинтересовался, почему у девушки много друзей противоположного пола.

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Даша Квиткова об отношениях после развода

"У вас много ребят, вы заполняете пустоту таким образом?" – спросили у Квитковой. Блогерша отреагировала – она заверила, что не находится в отношениях.

Даша попросила у фанатов прекратить приписывать ей романы, пока она не даст подтверждения.

Друзья, умоляю. С мужчинами, с которыми меня можно увидеть, и с которыми я общаюсь, меня ничего не объединяет, кроме общения и дружбы. И ими я точно не заполняю ничего. Давайте сделаем так: пока вы лично от меня не увидите какого-нибудь подтверждения чего-либо – не приписывайте мне романы. Я буду благодарна за понимание,

– написала Квиткова.



Скриншот из инстаграм-сториз

Какие сплетни ходили вокруг личной жизни Квитковой