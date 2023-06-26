Квиткова также призналась, имеет ли она сейчас отношения. На днях она отвечала на слухи о своем романе.

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Квиткова ответила на слухи об изменах

На днях блогер Богдан Беспалов заявил, что, состоя в браке с Добрыниным, Квиткова начала интересоваться продюсером Евгением Таллером. Он даже считает, что они сейчас скрывают свои отношения.

На это ответила Даша Квиткова. В своих инстаграм-сторисах блоггерка есно призналась, что не изменяла. Кроме того, по ее словам, у нее сейчас нет партнера.

Значит так: я не изменяла в браке. Я не нахожусь и не находилась в отношениях ни с Игорем (Лаченко, – 24 Канал), ни с Женей (Таллером, – 24 Канал). Х*рня, высосанная из воздуха,

– резко ответила Квиткова.



Даша Квиткова ответила на слухи об изменах / Фото с ее инстаграм-сторис

К слову, в мае Даша Квиткова засветилась с известным продюсером Женей Таллертом на общих фото. Паре уже давно приписывают роман, однако блоггерша объясняла, что они не вместе.

Напомним, что в мае 2020 года Даша Квиткова и Никита Добрынин зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. В начале сентября 2022 года они обвенчались, но уже в этом месяце объявили, что развелись.