От первой роли меня тошнит, – Даша Квиткова призналась, каких отношений хочет после развода
Источник:Даша Квиткова
Украинская блоггерша Даша Квиткова официально еще не развелась, но уже знает, чего хочет от новых отношений. Она призналась, какого мужчину видит рядом.
Прошло несколько месяцев после того, как Даша Квиткова и Никита Добрынин завершили отношения. Супруги еще не успело развестись, как блоггершу спрашивают о новых отношениях.
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Даша Квиткова заговорила о новых отношениях
Подписчики поинтересовались у Даши, о каких отношениях она мечтает и какого человека видит перед собой. Она заявила, что сначала нужно развестись, но на вопрос таки ответила.
Я просто не хочу больше ничего решать, я уже решалась. Я не хочу быть в отношениях ведущим, я хочу быть ведомой, потому что от первой роли меня уже тошнит. Я хочу, чтобы меня взяли за руку и поставили за спину, потому что перед спиной я уже была, спасибо,
– призналась инфлюэнсер.
Даша Квиткова добавила, что хочет побыть мамой и наслаждаться жизнью, отношениями и карьерой. "Я хочу доверять решениям мужчины, хотя иногда буду возмущаться немного, потому как это за меня что-то говорят. Я не хочу быть инициатором и тянуть, потому что мои плечи уже устали. Я просто хочу расслабиться, наслаждаться материнством, отношениями и работой".
Даша Квиткова / Фото с инстаграм-сториз
Личная жизнь Квитковой после развода
- В феврале Даша Квиткова намекнула, что имеет поклонника. Она показала подарок – новенький MacBooc от мужчины, которому накануне призналась о желании купить ноутбук.
- Впоследствии блоггер призналась, кто засыпает ее цветами. Она рассказала, что поддерживает связь с военным Богданом, воюющим не первый месяц. По словам Даши, так защитник поблагодарил ее за ежедневные донаты.
- Даша Квиткова убеждает фанов, что сейчас не находится в отношениях. Она сосредоточена на воспитании сына, карьере и работе.