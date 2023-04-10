Это советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сын украинско-российского режиссера, кинопродюсера Александра Роднянского. Он был женат на российской актрисе Янине Студилине, которая играла одноклассницу Полину в сериале "Ранетки". Однако в начале вторжения они разошлись.

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В интервью росСМИ Янина Студилина комментировала, что брак давно трещал по швам, потому что они с Алексом Роднянским жили то в Америке, то в Европе, а она хотела обратно в Россию. "Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя", – комментировала актриса.

Примечательно, что войну Студилина назвала "последними событиями", что стали точкой в их отношениях с Алексом. Вместе с ней в Москве осталась дочь Анна, ей 6 лет.

Янина Студилина с дочерью Анной / Фото из инстаграма россиянки

Алекс Роднянский с экс-женой и дочерью Анной / Фото из инстаграма россиянки

Алекс Роднянский с экс-женой / Фото из инстаграма россиянки

Что известно об отношениях Миши Романовой с Роднянским

Известно, что с Алексом Роднянским Миша Романова познакомилась в инстаграме и "сделала все для того, чтобы он написал первый".

"Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, я почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже похож немного на моего отца. Как-то мы зафоловили друг друга, я написала ему сообщение, но удалила через пять минут, потому что подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь?" И он тут же мне ответил. Он написал: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили. Почему вы это удалили?" А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – комментировала певица в интервью Славе Демину.

Имя и лицо любимого Миша Романова не рассекречивает якобы только потому, что "не хочет свое очень личное выносить на публику".

Миша Романова с бойфрендом / Фото из инстаграма певицы

Кстати, фаны Миши Романовой давно вычислили, что она встречается именно с Роднянским. "Счастья вам. Очень знакомая прическа. А еще я думаю, у него папа известный режиссер", "Рада за вас с Александром. Это прекрасная семья. Надеюсь, вы с Мартином будете счастливы быть с ними", – писали под общим фото пара, где Миша прикрыла лицо советника Зеленского.

Скриншот из инстаграма Миши Романовой

Скриншот из инстаграма Миши Романовой