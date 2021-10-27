Даша Квиткова показала видео, на котором рыдала в первые недели материнства

В июле Даша Квиткова из "Холостяка" родила первенца. Девушка не скрывает, что по другому представляла себе материнство. В первые недели после родов она воспитывала сына без няни, поэтому заливалась слезами, когда Добрынина не было рядом.

Звездные супруги Даши Квиткова и Никита Добрынин привыкли показывать в инстаграме красивую картинку, убеждая в идеальности своего брака. Однако с рождением первенца их отношения и ритм жизни кардинально изменились. Если о кризисе в семье блогер уже рассказывала, то свои горькие слезы в первые недели материнства показала впервые.

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Жена Никиты Добрынина опубликовала видео, на которых рыдала на камеру, когда ее новорожденный сын лежал на груди. Похоже, эти ролики она снимала близким, чтобы пожаловаться на непростую материнскую судьбу.

Делюсь этим видео, чтобы другие мамы знали, что они не одни,

– подписала Даша Квиткова.

После кадров со слезами блогер показала счастливые видео с отдыха в Турции, куда улетела с мужем и трехмесячным Львом. Затем девушка заявила, что эти радостные моменты "стоили каждой слезы".

"Мы узнали, что означает настоящая любовь, мы научились справляться со всем. Быть мамой – самая непростая, но самая вознаграждаемая работа в мире. Счастлива быть твоей мамой", – добавила Даша Квиткова.

за семейный отпуск в Турции звезды заплатили 225 тысяч гривен. На днях они показывали 5-звездочный отель в городе Кемер, "о котором уже давно мечтали".

В комментариях пользователи инстаграма поблагодарили Дашу Квиткову, что она без прикрас рассказывает о своем опыте материнства. По словам ее подписчиц, такие видео мотивируют:

"Спасибо, что транслируете не только идеальную картинку, восхищаюсь вами";

"Вы единственная показали правду. Видно, что не я одна";

"Какая же вы молодец! Вы показываете все как есть, даже если это "не инстаграмно" и очень сложно";

"Это лучшая видеоподдержка, которую только можно придумать. Спасибо за правду";

"Видео до слез. Вы такие прекрасные, такие красивые, пусть у вас всегда все будет замечательно";

"Спасибо за это видео, оно дает надежду, что дальше будет легче".

К слову, после появления сына Дашу Квиткову "съедала обида" из-за того, что она сидела дома с ребенком, пока муж путешествовал по Украине, снимая тревел-шоу. Их отношения наладились лишь тогда, когда Никита Добрынин отодвинул в сторону работу. Свой брак пара спасала в Барселоне, где провела уикенд без сына.