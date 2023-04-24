Даша Квиткова сьехала с дома, где жила с Добрыниным: первые фото из арендованной квартиры

Блоггерша Даша Квиткова после развода решила уехать из дома, где раньше жила с Никитой Добрыниным. Квиткова вместе с сыном Львом переехала в арендованную квартиру.

Еще в 2020 году Квиткова и Добрынин приобрели частный дом неподалеку от Киева. Но после разрыва Квиткова жила в загородном доме одна с сыном.

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Теперь Квиткова решила съехать на квартиру. Она показала свои съемные апартаменты с панорамными окнами. Перед переездом Даша пригласила клининговую службу по уборке.

В Stories она показала интерьер своего жилища.

Даша Квиткова показала арендованную квартиру / Фото с ее инстаграм-сторис

На кадрах можно увидеть, что в квартире панорамные окна, интерьер оформлен в светлых тонах, а в комнатах много домашних растений.

Даша Квиткова показала видео по переезду. Блоггерша занималась этим все воскресенье и уже разложила часть вещей.

Что известно о разводе Квитковой с Добрыниным: коротко