Даша Квиткова, недавно сообщившая об официальном разводе с Никитой Добрыниным, прогулялась с Евгением Таллером. Вместе с ними также была блоггерша Таня Парфильева, которая скоро впервые станет мамой.
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Евген Таллер проводит время с Львом
На фото, опубликованных Дашей Квитковой, видно, что продюсер играет с сыном Даши и Никиты. В частности, на одном из кадров Лев что-то показывает Евгению, когда тот держит его за руку.
Женя и дети, как отдельный вид искусства,
— отметила под фото блоггер.
Евгений Таллер с сыном Даши и Никиты / скриншот с инстаграмм-сторис
К тому же на другой фотографии можно увидеть, как Женя Таллер несет Льва на руках.
Евгений Таллер несет на руках Льва / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно о романе Даши Цветочной и Евгении Таллере
- Отметим, об отношениях пары сговорили еще в мае, когда Даша опубликовала совместные с известным продюсером фото После этого большинство подписчиков написали в комментариях о том, что якобы пара на фото выглядит влюбленной.
- На днях блогер Богдан Беспалов заявил, что Даша Цветкова встречается с Евгением Таллером. По его мнению, пара сейчас скрывает отношения. К тому же блоггер-сплетник добавил, что Квиткова начала интересоваться Таллером состоящим в браке с Добрыниным.
- Даша Квиткова ответила на громкие заявления блоггера. По ее словам, все эти догадки "высосаны из воздуха".