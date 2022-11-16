Брюнетка с короткими волосами: Даша Квиткова показала, как выглядела в подростковом возрасте
Источник:инстаграмм Даши Квитковой
Блоггерка Даша Квиткова опубликовала интересное видео. Она обнародовала серию фото, на которых показала, как выглядела в детстве и в подростковом возрасте.
Даша Квиткова часто делится в сети личным контентом. Она присоединилась к тренду тик-тока "Дайте мне немного времени" и показала архивные кадры.
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Как Квиткова выглядела в подростковом возрасте
Оказывается, раньше у Даши Квитковой были короткие темные волосы. Теперь она отрастила свои волосы, выкрасилась в блондинку. Блоггерка кардинально изменила имидж и так ей нравится гораздо больше. Также, судя по архивным фото, она хорошо похудела и много занималась спортом. Раньше одевала закрытую одежду, а сейчас не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру в нижнем белье.
Архивные фото звезд
- Оля Цыбульская любит вспоминать, какой была когда-то. В юном возрасте у Оли были длинные волосы, насыщенный макияж на лице. Она, как и большинство девушек, любила экспериментировать с цветом волос, тенями и одеждой.
- Юлия Санина также делилась архивными фотографиями. Перед камерой будущая артистка позировала в светлой футболке и шортах в полоски. Она держала в руках маленький микрофон и пела.
- Светлана Тарабарова публиковала фото из своего выпускного, на которых позировала в фиолетовом платье и с необычными белокурыми волосами.