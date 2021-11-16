Популярная украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала серию фото на личной странице в инстаграме. Она вспомнила, как выглядела в 16 лет.

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Архивные фото Тарабаровой с выпускного

15 лет назад произошло важное событие в жизни артистки – она окончила школу и отпраздновала это на выпускном вечере вместе с друзьями.

Для важного мероприятия Светлана выбрала фиолетовое платье в стиле нулевых с прозрачными вставками, которое дополнила длинными перчатками. В юности у певицы были светлые волосы, тогда как сейчас она обожает свой яркий оранжевый оттенок.

Светлана Тарабарова увлекалась музыкой с детства, поэтому выступала даже на своем выпускном вечере.

На фото мой выпускной и мои подруги детства Леся и Вера, с которыми нам есть что вспомнить, а вот детям рассказать мало что можем. Ну и мой класс, и я, как обычно, с микрофоном в руках. Это единственное, что не изменилось,

– поделилась воспоминаниями Светлана Тарабарова.



Светлана Тарабарова на выпускном с подругами / Фото из инстаграма звезды



Выпускной Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма звезды

Поклонники активно комментируют архивные фото исполнительницы. Они делятся мыслями о том, когда звезда выглядела лучше.