Российские террористы снова заставляют украинцев прятаться в укрытие. Еще одно утро понедельника началось с массового ракетного обстрела.
К слову Россия терроризирует Украину: эмоциональные реакции звездного бомонда на массовую ракетную атаку
Как Даша Квиткова с сыном пряталась в ванной
Во время воздушных тревог важно находиться в максимально безопасном, насколько это возможно, месте. Блогер Даша Квиткова и ее любимый Никита Добрынин живут в частном доме. У них нет специально обустроенного укрытия, поэтому звездная мамочка сделала его в ванной.
Даша принесла в ванную большую подушку, книги, игрушки и планшет с мультиками для сына.
Как объяснить такому маленькому зайчику, что мы не можем выйти из ванны и немного посидеть здесь?
– написала Квиткова в сторис.
Домашнее укрытие Даши Квитковой / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки
Домашнее укрытие Даши Квитковой / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки
Миллионы украинских детей вынуждены сидеть в укрытиях, поскольку российские террористы беспощадно обстреливают мирные города. Но мы потерпим, это не сможет сломить нас. Уже больше 8 месяцев живем в состоянии войны, но никогда не сдадимся.
Напомним, на днях Даша Квиткова дала редкое интервью. Блогерка рассказала о путешествиях, жизни во время войны и многом другом. Среди интересного:
- В декабре прошлого года Квиткова сделала ринопластику у известного пластического хирурга Эдгара Каминского. Она заплатила огромную сумму, но желаемого результата так и не получила.
- На съемках "Холостяка-9", где Даша победила, с помощью монтажа из нее хотели сделать лицемерную девушку. Отчасти это удалось, ведь после выхода проекта в эфир многие зрители писали Даше о лицемерности.