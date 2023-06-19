Украинский танцовщик Максим Чмерковский, что живет в США с подросткового возраста, сообщил счастливую новость. Он стал отцом во второй раз.
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Максим Чмерковский стал отцом
Хореограф опубликовал на своей странице первое фото из роддома. Он держал новорожденного на руках. Чмерковский стал отцом второй раз в День отца, что очень символично. Его засыпают приветствиями в комментариях.
Супруги не спешат рассекречивать имя ребенка. Жена Чмерковского раньше намекала, что у них родится мальчик. Танцовщик также решил скрыть лицо малыша.
Максим Чмерковский стал отцом / Фото из инстаграма Максима Чмерковского
Пета Маргатройд рожала в одном из роддомов Лос-Анджелеса. Ее муж признавался, что срочно выехал к ней из другого города, потому что не мог дождаться встречи с малышом.
Что известно о семейной жизни Чмерковского
- Максим Чмерковский и Пета Маргатройд познакомились в 2009 году, а затем пересеклись на американских "Танцах со звездами". Там хореограф признался девушке в любви, в 2016 году они сыграли свадьбу.
- Звездные родители уже воспитывают 6-летнего сына Шая. Он давно хотел братика или сестренку, поэтому будет рад пополнению в семье.
- Пете Маргатройд не удалось забеременеть при первом желании – у нее было несколько выкидышей. Третий выкидыш произошел в 2022 году, когда она планировала прилететь к мужчине в Украину. Перед поездкой танцовщица заболела коронавирусом и из-за осложнений оказалась в больнице. Уже там оказалось, что Пэта была беременна, но потеряла ребенка.
- Звездные родители планировали искусственное оплодотворение, но удалось забеременеть естественным путем еще до второго тура ЭКО. Об этом стало известно в январе 2023г.