Сексуальна українська модель Даша Астаф'єва часто влаштовує провокативні студійні зйомки. Для нового фотосету зірка обрала розкішний оксамитовий корсет, який звабливо підкреслив її пишний бюст. Під нього вона одягла лише трусики.

35-річна Даша Астаф'єва знімається не лише для відомих брендів, а й позує перед камерами для душі. Останні фото співачки завели 19-тисячну аудиторію в інстаграмі.

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Пікантне фото Даші Астаф'євої в корсеті

У кадрі модель з'явилася у вишуканому оксамитовому корсеті чорного кольору на широких бретелях і з камінням під грудьми. Вбрання з китицями підкреслило не лише струнку талію знаменитої спокусниці, а й великі груди, які зводять з розуму чоловічу аудиторію.

Під корсет Даша Астаф'єва одягла лише чорні трусики, засвітивши стрункі ніжки. Образ зірка довершила масивним намистом з перлами, розкішним вечірнім макіяжем з блискучими тінями і помадою та укладкою з ефектом мокрого волосся. Вона обрала пікантну позу – розставила ноги та зухвало закинула голову назад.



Даша Астаф'єва в зухвалому корсеті / Фото Instagram / @da_astafieva

Додамо, кілька тижнів тому Даша Астаф'єва потрапила у лікарню та перенесла операцію. Її госпіталізували з внутрішньою кровотечею. Знаменитість закликала берегти себе і бути уважними до свого здоров'я, адже вона могла померти – здебільшого люди з таким діагнозом непритомніють і помирають.