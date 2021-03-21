Известная украинская певица и модель Даша Астафьева оказалась под угрозой смерти, когда произошло внутреннее кровотечение. Она призналась, что ее врач была в шоке от состояния звезды, ведь в основном люди с таким диагнозом теряют сознание.

Украинская певица и модель Даша Астафьева недавно поделилась личной историей, когда перенесла госпитализацию и операцию. На днях звезда в интервью рассказала о деталях ее состояния.

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Даша Астафьева о госпитализации

Артистка вспомнила, что ее 2 дня очень сильно болел живот, она пила обезболивающие, которые не помогали. Однако из-за напряженного графика модель считала, что просто переутомилась. И боль не утихала, поэтому Даша обратилась к врачу. После того, как Астафьевой поставили диагноз, врач была шокирована состоянием певицы.

Затем я ознакомилась с информацией, что 50% людей, которых привозят с таким диагнозом, или уже мертвы, либо без сознания,

– шокировала знаменитость.

Даша Астафьева призналась, что всегда надеется на лучшее, а ее надежды не подвели. По словам звезды, врачи очень нежно обращались и помогали, за что она очень благодарна: "Я почувствовала, что все не так плохо в нашей стране, как все боятся и как все говорят".

Певица поделилась, что сейчас она чувствует себя лучше, а потому может понемногу возобновлять работу. Также она отметила, что всем стоит внимательно следить за самочувствием.

"Меня предупреждали врачи, в женские дни надо оставаться дома, немного отдыхать, но я всегда была героем, никогда не береглась. Надо быть опытными в плане женского здоровья, обследоваться, лечиться до конца. Поэтому я хочу предостеречь девушек – если у вас есть какие болезненные ощущения в низу живота, в брюшной полости – сразу обращайтесь к врачу, – подытожила Астафьева.

Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн