Украинская певица и модель Даша Астафьева попала в больницу. Причиной срочной госпитализации стало внутреннее кровотечение. Знаменитость призвала девушек внимательнее относиться к своему здоровью.

Даша Астафьева поделилась с поклонниками личной историей. Она рассказала, что 2 дня у нее очень болел живот. Тогда артистка не обращала на это внимания, поскольку думала, что причиной боли является менструация.

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Все это время Даша работала, и впоследствии ее пришлось госпитализировать, ведь боль оставалась.

Госпитализация и операция Даши Астафьевой

"2 дня у меня болел живот. Болел планово, поэтому я пила обезболивающие таблетки. Все эти дни работала: была на встречах, съемках, переговорах, интервью и тому подобное. Таблетки почти не помогали, но я думала, что просто устала, перенервничала и вот будут выходные, я отдохну, полежу", – поделилась модель.

Ночью боль усилилась. Продолжая пить таблетки, я отказывалась ехать в больницу, хотя все меня просили и уговаривали. Утром у меня должно было быть 2 съемки, мне очень не хотелось подводить людей. Одна команда ехала из другого города на съемку, которую мы долго и тщательно планировали. Я просто не могла подвести всех и саму себя,

- подчеркнула Астафьева.

Но Дашу все-таки отвезли в больницу. Она не могла объяснить, что с ней, где болит, однако мужественно выдержала все обследования: "Через несколько минут меня отправили в другое отделение, где определили, что у меня внутреннее кровотечение".

3 дня назад мне сняли швы и подтвердили, что все хорошо. Сегодня, когда я уже смогла ознакомиться со всей информацией по этой теме, понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло. А еще мне повезло с близкими,

– призналась Даша.

Знаменитость призвала всех не делать так, как она, и беречь себя: "Не делайте так. Берегите себя и тех, кто рядом. Если болит – не терпите и не ждите. Если что-то беспокоит, расскажите хотя бы близким. Не оставайтесь с бедой один на один. Это не разумно".

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