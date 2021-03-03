Украинский секс-символ Даша Астафьева в очередной раз позировала в откровенной фотосессии. Звезда похвасталась роскошной фигурой в черном мини-платье.

Даша Астафьева является одной из самых откровенных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она не стесняется представать перед камерой обнаженной и уже неоднократно кичилась прелестями своего тела. На днях знаменитость в очередной раз порадовала почти 450-тысячную аудиторию подписчиков новыми эротическими кадрами.

Смотрите также Хайди Клум показала ностальгическое фото с молодости: на нем она полностью обнажена 18+

Сексуальная народная любимица позировала у окна. Даша предстала перед камерой в черном мини-платье с манящим декольте и опущенными рукавами. Такой наряд хорошо подчеркнул пышный бюст и длинные ноги знаменитости.

Среди аксессуаров образ Астафьевой дополняло красивое ожерелье и изысканные длинные серьги. Волосы она собрала в элегантную прическу сзади, а на лице сделала насыщенный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.

Look Даши получился очень соблазнительным, она в который раз поразила страстью и сексуальностью.

Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой