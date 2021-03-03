Злата Огневич засветила грудь в жакете на голое тело: провокационное фото поразило сеть
Успешная украинская певица Злата Огневич продолжает будоражить воображение поклонников горячими фото. Звезда поразила кадрами, где засветила грудь в жакете на голое тело.
Источник:инстаграм Златы Огневич
Артистка Злата Огневич обнажает перед сторонниками не только душу в новых песнях, но и тело в откровенных фотосессиях. Она обнародовала новое горячее фото.
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Злата Огневич засветила грудь
Известная украинская певица показала жаркий кадр. Она предстала перед камерой в провокационной позе, соблазнительно глядя в объектив.
Для такой съемки Злата Огневич выбрала соответствующий образ. Звезда примерила черные широкие штаны и нежно-розовый жакет с черными вставками. Его артистка надела на голое тело, и засветила пышную обнаженную грудь. Интимные зоны знаменитость прикрыла рукой, но от этого кадр не стал менее пикантным.
Злата Огневич сделала стильную прическу, распустив волосы и накрутив их в локоны. Look певицы довершил макияж. Певица накрасила веки перламутровыми светлыми тенями и подчеркнула губы коричневой помадой.
Злата Огневич / Фото с инстаграма Златы Огневич
Поклонников завела горячая фотография звезды. Впечатлениями они поделились в комментариях:
- Злата, вы прекрасна в любом образе;
- Градус растет;
- Шикарная! Супер!;
- Какая красивая;
- Вот так и надо носить жакет.
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