Украинская певица и модель Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротическими фотографиями. Звезда позировала на камеру в очень сексуальном белье с леопардовым принтом.

Даша Астафьева относится к тем знаменитым женщинам, которые не стесняются обнажаться на камеру. Звезда в очередной раз продемонстрировала свое роскошное тело 449-тысячной аудитории подписчиков.

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Сексуальный look Даши Астафьевой

Народная любимица предстала перед камерой на фоне белой стены. Даша изображена на фотографиях в откровенном белье с леопардовым принтом. Бюстгальтер удачно подчеркнул пышный бюст знаменитости, а трусики акцентировали внимание на аппетитных ягодицах.

Очень соблазнительный look звезда дополнила многочисленными аксессуарами. Она надела длинные золотистые перчатки, на шее красовались бусы, а на голове была красивая черная вуаль.

Волосы Астафьева уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах. Звезда эротично позировала, демонстрируя свою сексуальность.

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Откровенные фото эротических звезд: