Даша Астафьева выступила для военных в Гостомеле: "Боялась расплакаться, боялась петь"

С первых дней войны Даша Астафьева чистила картофель и готовила для ВСУ в Киеве. На днях она в первый раз встретилась с защитниками на концерте. Звезда призналась, что боялась уезжать в Гостомель и петь для военных.

36-летняя модель и певица Даша Астафьева одна из немногих звезд, которые все три месяца были в Киеве. Она волонтерила на кухне и собирала деньги на ВСУ, но не пела. В последние дни мая артистка решилась приехать к военным со своими песнями.

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Этот визит дался Астафьевой непросто, она едва нашла в себе силы, чтобы предстать перед теми, кто собственными глазами увидел все ужасы русского вторжения.

Почему Даша Астафьева боялась военных в Гостомеле

Я честно призналась со сцены, что очень их боюсь. Боялась увидеть глаза, которые все это время гордо смотрели смерти в глаза, один на один. И выиграли. Боялась расплакаться, боялась петь, и это было действительно тяжело. Так как в таком формате это впервые в жизни,

– поделилась Даша Астафьева.

"Не знаю, поддержали ли мы своим выступлением ребят... Я до сих пор считаю, что петь могут только те, у кого есть на это силы. Но я радуюсь, что мы увидели лица наших героев", – призналась звезда.

Даша Астафьева на концерте для военных в Гостомеле: фото

Хотя Астафьева не уверена, что смогла поднять боевой дух наших защитников, но убедилась, что приезжать к ним нужно. Хотя бы для того, чтобы показывать свою благодарность и уважение. Вероятно, в будущем певица и дальше будет ездить к военным с концертами. Правда, после Гостомеля она молчала два дня.

"Увидев все это горе, которое натворили враги, невозможно развидеть. Невозможно принять тот факт, что асвабадители где-то ходят, и живут дальше. Продолжают умножать зло по всему белому миру. Спокойно спят и воспитывают своих детей. Живых... В то время, когда есть украинцы, навсегда ставшие ангелами этой страшной и несправедливой войны", – призналась знаменитость.

Даша Астафьева перед концертом в Гостомеле / Фото из инстаграм-сторис певицы

Как Даша Астафьева помогает стране во время войны

С марта звезда Playboy готовит для военных и разгружает гуманитарку. Она до сих пор чистит картофель на кухне одного из столичных ресторанов и подкалывает тех, кто "переживает" за Украину за границей на побережьях.

Астафьева не только волонтерит на кухне, но и раздает деньги пенсионерам. Она отдала тысячи гривен бабушке, которая ела хлеб из кормушки в Киеве.

Более того, сейчас певица сожалеет, что не имеет оружия и не умеет профессионально стрелять, потому что сама пошла бы убивать оккупантов.