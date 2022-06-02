36-річна модель і співачка Даша Астаф'єва одна з небагатьох зірок, які всі три місяці війни були в Києві. Вона волонтерила на кухні й збирала гроші на ЗСУ, але не співала. В останні дні травня артистка таки наважилася приїхати до військових зі своїми піснями.

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Цей візит дався Астаф'євій непросто, вона ледь знайшла в собі сили, щоб з'явитися перед тими, хто на власні очі побачив усі жахи російського вторгнення.

Чому Даша Астаф'єва боялася військових у Гостомелі

Я чесно зізналася зі сцени, що дуже їх боюсь. Боялась побачити очі, які весь цей час гордо дивилися смерті в очі, сам на сам. І перемогли. Боялась розплакатися, боялась співати, і це було справді важко. Бо в такому форматі це вперше в житті,

– поділилася Даша Астаф'єва.

"Не знаю, чи підтримали ми своїм виступом хлопців… Я й досі вважаю, що співати можуть тільки ті, у кого є на це сили. Але я радію, що ми побачили обличчя наших героїв", – зізналася зірка.

Даша Астаф'єва на концерті для військових у Гостомелі: фото

Хоч Астаф'єва не впевнена, що зуміла підняти бойовий дух наших захисників, але переконалася, що приїжджати до них треба. Бодай для того, аби показувати свою вдячність і повагу. Ймовірно, у майбутньому співачка й далі їздитиме до військових з концертами. Щоправда, після Гостомеля вона мовчала два дні.

"Побачивши все це горе, яке наробили вороги, неможливо розвидіти. Неможливо прийняти той факт, що асвабадітєлі десь собі ходять, і живуть далі. Продовжують множити зло по всьому білому світу. Спокійно сплять та виховують своїх дітей. Живих… У той час, коли є українці, які назавжди стали янголами цієї страшної та несправедливої війни", – зізналася знаменитість.

Даша Астаф'єва перед концертом у Гостомелі / Фото з інстаграм-сторіс співачки