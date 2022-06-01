1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Украинская телеведущая Катя Осадчая в этот день вспомнила о детях, страдающих из-за войны.
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Катя Осадчая о Дне защиты детей
Телеведущая призналась, что 1 июня хочется кричать о том, что испытывают дети из-за войны, развязанной Россией.
В День защиты детей особенно громко хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу в основном через детей, не своих, а оставшихся без родителей, раненых, погибших маленьких ангелов,
– поделилась Катя Осадчая.
"Детей, которых незаконно вывезли в Россию, и некоторые из них даже не будут знать, где они родились, их просто, как вещи присвоили себе орки... это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости", – добавила она.
Звезда заметила, что с началом войны ей начали сниться разные ужасы о войне: "Мне стали сниться дети и люди, которых мы ищем и падающие стены от снарядов... Наверное, все мы имеем в подсознании то, что приходит ночью. Я верю, что одного дня все семьи объединятся, а падающие стены останутся только во снах. Мы победим зло".
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Что говорят украинские звезды в День защиты детей
- Певец Alekseev представил новый сингл, который посвятил матерям. Песня называется "Мама", а съемки клипа происходили в Киеве. В ролике изображен артист, а также укрывательство матерей с детьми от бомбардировок.
- Маша Ефросинина призналась, что до сих пор не может смириться с тем, что все дети Украины за последние 3 месяца вынуждены были повзрослеть, убегая от войны. "В этом году значение слов "защита детей" приобрело для каждой украинской матери новое значение: исполненного страха и отчаянной силы… Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как жестоко показала война – являются самыми беззащитными созданиями", – написала звезда.