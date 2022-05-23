С начала войны в Украине многие украинцы, среди которых есть украинские знаменитости, перебрались за границу, чтобы уберечь себя и родных от бомбардировок. Впрочем, многие уже начали забывать, что война России с Украиной продолжается, поэтому в повестке дня у них уже стоят будничные дела, а не поддержка сограждан.

К слову Даша Астафьева показала, какой сюрприз получила от защитников: эффектное фото

Об этом недавно подчеркивал в своем обращении Владимир Зеленский, призвавший украинцев не забывать о войне в тыловых городах, а продолжать поддерживать экономику и рассказывать миру о жестокости россиян.

Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежно. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый, и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут,

– сказал президент.

Такое же мнение высказывал Тимур Мирошниченко, который сказал, что многие уже забывают о реальности и привыкают к войне. Тему не могла обойти и Астафьева, которая в кухне на фоне ведер с картошкой сфотографировала чашку кофе. Так она "подколола" некоторых украинцев:

"Люди, которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все скомпилировала на фоточке?" – написала модель.



Даша Астафьева иронически обратилась к некоторым украинцам / Фото с твиттера модели

Что делает Астафьева во время войны