Украинская модель и певица Даша Астафьева призналась, о чем пожалела в первую очередь, когда началась полномасштабная война. Она также рассказала, что готова убивать русских военных.

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Даша Астафьева готова убивать кафиров

Звезда, которая сейчас активно волонтерит в Киеве, призналась, что сожалеет, что не приобрела оружие, чтобы уничтожать врага.

Когда все началось, то я, как и все люди, начала собирать информацию, как поступить – поехать или остаться. Первое, о чем я пожалела, что у меня нет оружия официального. И что я не научилась еще более профессионально стрелять. И первое, что я сделаю, когда закончится война, я обязательно куплю себе оружие,

– сказала Даша Астафьева.

По словам артистки, у нее было много друзей в России. Но теперь они ведут себя очень странно и отказываются верить в очевидное.

"То, что мы "братские народы" – это скорее только слова. Потому что даже самые адекватные и самые близкие мои друзья из России, а их предостаточно, ведут себя очень странно. Они до сих пор говорят: "Ну, ты думаешь, это не постановка, все эти кадры? Ты действительно думаешь, что их родителей убили?" Ну ладно, взрослые могут сыграть, а как сыграют оставшиеся без родителей дети? Как вы на это можете смотреть и задавать такие вопросы?" – добавила она.

"Готова защищать тех, кто не может защитить себя"

"Те русские люди, которые приходят в мою страну, я не могу никакой причины их пребывания здесь, их поступков оправдать. Когда разрушают школы, убивают детей, бомбят онкоцентры. Они разрушают, бомбят все это. "Охмадит", у меня просто сердце разрывается Конечно, таких людей я готова сама убивать, – призналась Даша Астафьева.

Модель добавила, что остается в Украине. У нее нет детей, а потому ничего не боится: "Я готова защищать тех, кто не может защитить себя. Я сейчас понимаю, что, может, это и жестоко, но я рада, что у меня нет детей, нет семьи… Я остаюсь здесь и ничего не боюсь. Потому что страх за детей – это самое страшное".

Даша Астафьева о войне и россиянах: