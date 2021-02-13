Соблазнительная украинская певица и модель Даша Астафьева устроила зимний отпуск в Буковеле. На фоне заснеженных пейзажей звезда продемонстрировала сдержанный образ в сером костюме за почти 9 тысяч гривен.

Вместо жарких заграничных курортов Даша Астафьева выбрала 4-звездочный отель в Буковеле. Отпуск звезды совпал во времени со снегопадами в Украине, поэтому она смогла насладиться по-настоящему зимними видами и заснеженными горами. Модель подчеркнула, что этот отдых – бегство от реальности и обыденности. Она проводила время у камина, читала, релаксировала в СПА и не отказывала себе во вкусностях.

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"Эскапизм – мое новое хобби. Знакомство со страной, с самыми теплыми ее уголками! Спасибо за добрые и вкусные утренники, за невероятный пейзаж, который открывается из окон моего номера и за уютное СПА. За теплые вечера у камина с такой ожидаемой книгой", – написала знаменитость.

Образ Даши Астафьевой

Для съемки в горах певица выбрала сдержанный look, который никак не соответствует ее обыденной соблазнительному стилю. Она предстала в шерстяном костюме серого цвета, который состоит из теплых приталенных брюк и джемпера оверсайз. Стоимость одежды от украинского бренда Chalety составляет 8 900 рублей.

Уютный аутфит Даша Астафьева довершила черной сумочкой на пояс и вязаным платком сиреневого цвета, который завязала на голове. Красотка позировала без макияжа, собрав волосы в низкий хвост и очаровала почти 450-тысячную аудиторию своей красотой.

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Где отдыхают украинские звезды: