Известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук заболела коронавирусом. Она вышла в эфир политического шоу "Право на власть" удаленно и сообщила об инфицировании.

Источник: 24 канал

Наталья Мосейчук решила не отменять эфир программы "Право на власть" и все-таки пообщалась с гостями выпуска "Ветер из Америки". Однако эфир ведущая провела удаленно, так как находится на самоизоляции.

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Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом

Недавно Наталья Мосейчук вернулась из командировки из США. Вместе с коллегами она была в Вашингтоне во время инаугурации Джо Байдена. Там звезда побывала впервые и вернулась с COVID-19. В прямом эфире она поделилась своими впечатлениями от такой поездки.

"Хочется сказать о единстве. Это то, о чем сейчас больше думают в США. Вот такие мои впечатления от поездки. А еще COVID-19, который я привезла из вашингтонской командировки. У меня американский штамм коронавируса, но я совсем не горжусь этим" , – рассказала Мосейчук.

Пока Наталья не рассказывает о своем самочувствии, однако, судя по эфиру, она переносит COVID-19 в легкой форме.

Отметим, по состоянию на утро 29 января в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию у 1 211 593 человек. 5 181 лицо узнало о заражении в течение последних суток. Всего за время пандемии умерли 22 479 больных, 1 000 341 человеку удалось выздороветь.