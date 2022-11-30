Владимир Дантес с юмором ответил, хочет ли детей от Кацуриной

Фаны мечтали, чтобы у Дантеса и Дорофеевой появились "додошата", но звезды разбежались. Певец закрутил роман с рестораторкой Дашей Кацуриной, у которой двое детей от бывшего, и в шутку ответил, хочет ли от нее третьего малыша.

Владимир Дантес считает себя "чайлдфришником" – свободным от детей, хоть однажды и говорил о пополнении публично – когда дочь Юрия Ткача Лиза пришла на "Рассмеши комика".

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Хочет ли Дантес детей от Кацуриной

Да куда там, блін? Там двое, куда еще третьего? Собаку – максимум,

– отшутился артист.

Напомним, что у Даши двое детей от Миши Кацурина – дочь Александра и сын Иван. Дантес проводит с ними много времени – водит в школу и развлекается дома. Он сам удивлен, но это ему нравится. Певец даже находит плюсы в том, что меняет подгузники.

"Я же чайлдфришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми. Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети – это так тяжело, это реально тяжело. И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе. И самое страшное – это то, что я начинаю скучать по ним", – поделился Владимир Дантес.

Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / Фото из инстаграма блогерки

Он подчеркнул, что ему не нужно заменять Саше и Ивану отца, ведь Миша тоже их воспитывает. "Здесь вообще все просто. Если мы говорим о детях, то у них есть мама, и у них есть папа. Дети живут с мамой сейчас, а о папе никогда нельзя ничего плохого говорить. Как папа он (Миша Кацурин, – 24 канал) классный, проводит время", – заявил Дантес.

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