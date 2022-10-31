32-летняя Надя Дорофеева до сих пор не имеет детей. Поэтому многие поклонники подозревают, что она является поклонницей childfree – сознательного желания не рожать детей.

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Надя Дорофеева призналась, беременна ли

Некоторые поклонники заподозрили Дорофееву в беременности. Артистка в инстаграмме-сторис призналась, что не беременна. Подтвердила свои слова, опубликовав фото с обнаженным плоским животом.



Надя Дорофеева призналась, что не беременна / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Также подписчики подозревают, что она является поклонницей childfree – сознательного желания не рожать детей. Но Дорофеева опровергла и эти слухи.

Нет. И на этом ожидаемом вопросе завершаю наш с вами вечер,

– написала артистка в сторону.



Надя Дорофеева о childfree / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Напомним, что недавно Дорофеева показала, как провела выходные с любимым Михаилом Кацуриным. Влюбленные рисовали картину на открытом воздухе.