Во время войны Даша с двумя детьми живет в Польше. Владимир Дантес приезжает туда, когда находится на благотворительных гастролях за границей. На днях дома побывала Даша.

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Дантес и Кацурин вместе провели выходные в Украине

У Даши есть бизнес в Украине, поэтому приезжает по рабочим вопросам. Она приехала во Львов, где встретилась с Дантесом. Оттуда мужчина повез Кацурину в Киев.

Вместе они отправились на романтический обед, где полакомились изысканными блюдами и напитками. После такого дня девушка призналась, что счастлива. Она не только побывала с любимым, но и посетила любимые места в Киеве, по которым тоже очень соскучилась.

Как прошли выходные Дантеса и Кацуриной / Скриншоты инстаграм-сторис Даши

Отношения Дантеса и Кацуриной: главное