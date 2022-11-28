Во время войны Даша с двумя детьми живет в Польше. Владимир Дантес приезжает туда, когда находится на благотворительных гастролях за границей. На днях дома побывала Даша.
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Дантес и Кацурин вместе провели выходные в Украине
У Даши есть бизнес в Украине, поэтому приезжает по рабочим вопросам. Она приехала во Львов, где встретилась с Дантесом. Оттуда мужчина повез Кацурину в Киев.
Вместе они отправились на романтический обед, где полакомились изысканными блюдами и напитками. После такого дня девушка призналась, что счастлива. Она не только побывала с любимым, но и посетила любимые места в Киеве, по которым тоже очень соскучилась.
Как прошли выходные Дантеса и Кацуриной / Скриншоты инстаграм-сторис Даши
Отношения Дантеса и Кацуриной: главное
- В романе с Дашей Кацуриной Владимир был заподозрен через некоторое время после развода.
- В начале августа артист и его вероятная любимая опубликовали первое совместное видео, которое сняли в спальне. Фанаты были убеждены, что Владимир и Даша наконец-то официально объявят о своих отношениях, но нет. Воспользовавшись тем, что публику очень беспокоит их личная жизнь, Кацурина и Дантес решили привлечь внимание к животным, страдающим во время войны.
- Лишь в начале сентября Даша подтвердила, что вместе с Владимиром и призналась в любви: "Люблю тебя и уже скучаю".
- Через несколько недель певец познакомил новую избранницу с мамой.