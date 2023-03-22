Ресторатор и музыкант Михаил Кацурин – соавтор нескольких песен любимой Наде Дорофеевой, но на ее концертах раньше был только как слушатель. Но на выступлении в Луцке пара вышла на сцену вместе – это произошло впервые.

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Надя Дорофеева выступила с Кацуриным впервые

Михаил рассказал, что хотел только послушать Надю на ее последнем концерте, как она вдруг позвала его выйти на сцену и попросила спеть вместе. Он признался, что очень волновался.

Уехал на последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Выходи, говорит, пой со мной. Вышел, спел. Чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий,

– поделился Михаил Кацурин.



Кадр с концерта / Фото с инстаграм-сториз

Дорофеева и Кацурин спели вместе: видео

Кроме совместного исполнения трека "Щоб не было" Надя Дорофеева еще и станцевала для любимого соблазнительный танец. Кацурин прокомментировал: "Дома так же ведет себя человек".

Заметим, что концерт в Луцке должен был состояться раньше, но певица перенесла его во вторник 21 марта по болезни. Надя Дорофеева признавалась, что имела высокую температуру и страдала от ужасной мигрени, а также показывала фото капельницы. Скорее всего, звезда уже поправилась.