Нещодавно співачка Надя Дорофєєва вперше заспівала наживо разом з коханим Мішою Кацуріним. Вони виконали свою романтичну пісню "Щоб не було" на концерті в Луцьку.

До теми Надя Дорофєєва показала, як писала хіт "Щоб не було" з Кацуріним: кадри з архіву

Колишній чоловік зірки, шоумен Володимир Дантес кілька місяців не коментував прем’єру пісні. Але був змушений відповісти на це під час телешоу "Я люблю Україну".

В одному з конкурсів йому треба було відгадати виконавця пісні за коментарями підписників. Один з них звучав так: "А навіщо йому та шапка в хаті? Там холодно чи він соромиться своєї лисини?"

Володимир Дантес відповів він знає правильну відповідь на це запитання – це композиція його ексдружини Наді Дорофєєвої.

Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається. У ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона має назву "Щоб не було",

– сказав співак.

Дантес навіть станцював під цю пісню, після чого іронічно заявив, що його найулюбленіший коментар під цим відео інший. “Мені його надіслали, там написано: "А, вижили Дантеса із дому", – додав він.

Додамо, що дуетна пісня "Щоб не було" викликала обговорення в мережі. Артистці та її коханому дорікали в неповазі до Дантеса та його дівчини, писали про те, що не бачать хімії, й що Надя і Михайло один одному не підходять.

Надя Дорофєєва відреагувала як на хейт – похвалилась тим, як трек злетів на стримінгових сервісах. "Наш трек займає 1 місце в трендах ютубу, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топчартах Apple Music", – написала вона.

Нагадаємо, що сам Володимир Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною, яка виховує двох дітей від того самого Михайла Кацуріна.