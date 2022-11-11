Владимир Дантес резко высказался об отношениях Дорофеевой и Кацурина: "Вообще не общаюсь"
Источник:ЖВЛ
У экс-жены Владимира Дантеса – Нади Дорофеевой роман с его другом Михаилом Кацуриным. Артист признался, что сейчас не общается ни с бывшей, ни с товарищем.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева были одной из псамых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. В марте 2022 года они ошеломили новостью о разводе. Однако на этом сюрпризы для поклонников не закончились.
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Как выяснилось впоследствии, Надя закрутила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, с которым раньше дружила с семьями. А у Владимира теперь романтические отношения с эск-женой Михаила – Дашей.
Дантес прокомментировал отношения Дорофеевой и Кацурина
По словам Владимира Дантеса, он сейчас не поддерживает отношения с бывшим другом и экс-женой. Более того, для Дантеса роман Дорофеевой и Кацурина стал настоящей неожиданностью.
Вообще не общаюсь. Не вижу смысла поддерживать отношения. Мы ведь не проводим время вместе. Я все жду, когда спросят у Нади, влюбилась ли, интересные подробности. Мне самому интересно, а как это произошло? Влюбились? Ну-ну,
– сказал Дантес.
Артист подчеркнул, что не любит, когда что-то скрывают, лицемерят. То, как закончилась его история с Надей, оскорбляет: "Мне неприятно, как все произошло. Хочу подчеркнуть, что именно как. Просто жду, когда начнутся какие-то уточнения".
Дантес сказал об отношениях Нади и Михаила, но отметил, что развод прошел спокойно и без скандалов. Некоторое время Владимир и его экс-любимая еще поддерживали связь, но сейчас вообще не общаются.
Личная жизнь Владимира Дантеса после развода: главное
- Владимир Дантес и Надя Дорофеева разорвали отношения еще до войны. Однако певец поделился, что во время войны переживание развода далось гораздо легче.
- Впоследствии Дантеса начали подозревать в романе с блоггером и ресторатором Дашей Кацуриной.
- В начале августа артист и его вероятная любимая опубликовали первое совместное видео, которое сняли в спальне. Фанаты были убеждены, что Владимир и Даша наконец-то официально объявят о своих отношениях, но нет. Воспользовавшись тем, что публику очень беспокоит их личная жизнь, Кацурин и Дантес решили привлечь внимание к животным, страдающим во время войны.
- Слухи об их отношениях активизировались еще и после того, как 1 сентября Дантес отвел дочь подруги в первый класс.
- 4 сентября Даша подтвердила, что в отношениях с бывшим Наде Дорофеевой. Она запостила с ним инстаграм-сторис из Варшавы и написала: "Люблю тебя и уже скучаю".
- Через несколько недель певец познакомил новую избранницу с мамой.