Владимир Дантес резко высказался об отношениях Дорофеевой и Кацурина: "Вообще не общаюсь"

У экс-жены Владимира Дантеса – Нади Дорофеевой роман с его другом Михаилом Кацуриным. Артист признался, что сейчас не общается ни с бывшей, ни с товарищем.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева были одной из псамых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. В марте 2022 года они ошеломили новостью о разводе. Однако на этом сюрпризы для поклонников не закончились.

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Как выяснилось впоследствии, Надя закрутила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, с которым раньше дружила с семьями. А у Владимира теперь романтические отношения с эск-женой Михаила – Дашей.

Дантес прокомментировал отношения Дорофеевой и Кацурина

По словам Владимира Дантеса, он сейчас не поддерживает отношения с бывшим другом и экс-женой. Более того, для Дантеса роман Дорофеевой и Кацурина стал настоящей неожиданностью.

Вообще не общаюсь. Не вижу смысла поддерживать отношения. Мы ведь не проводим время вместе. Я все жду, когда спросят у Нади, влюбилась ли, интересные подробности. Мне самому интересно, а как это произошло? Влюбились? Ну-ну,

– сказал Дантес.

Артист подчеркнул, что не любит, когда что-то скрывают, лицемерят. То, как закончилась его история с Надей, оскорбляет: "Мне неприятно, как все произошло. Хочу подчеркнуть, что именно как. Просто жду, когда начнутся какие-то уточнения".

Дантес сказал об отношениях Нади и Михаила, но отметил, что развод прошел спокойно и без скандалов. Некоторое время Владимир и его экс-любимая еще поддерживали связь, но сейчас вообще не общаются.

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