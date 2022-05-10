Украинский певец Владимир Дантес рассказал, как пережил развод с Надей Дорофеевой. Он посоветовал фанам разрывать отношения сейчас, потому что во время войны это дается легче.

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Дантес о разводе с Дорофеевой

Мне кажется, что в мирное время труднее переживать, чем сейчас. В мирное время ты ходишь и что-то там придумаешь, отвлекаешься на это. Мы же вообще развелись нормально, мы просто во время войны это решили сказать,

– рассказал музыкант.

Владимир Дантес добавил, что они не сердились друг на друга: "У нас нет такого, чтобы мы сидели там и просто возмущенные плакали, потому что: "Ой, как я без нее" или "А как же я без него". Сейчас такого нет, все нормально. Сейчас переживать это, мне кажется, лучше. Если вы хотите развестись – делайте сейчас это".

"Мы поддерживаем друг друга, мы не расстаемся плохо. Разводиться надо так, чтобы не испортить вашу общую историю. Тогда вы сможете и дальше общаться друг с другом, уважать друг друга, просто оставаться друзьями. Да, когда нам 18-20 лет, мы говорим себе: "Нельзя общаться с бывшим". Но если ты с человеком прожил 10 лет, – первое время у тебя нет никого более близкого", – сказал певец об отношениях с Надей после развода.

Владимир Дантес уверен, что вся его жизнь только впереди. К тому же звезду ждет победа независимой Украины.

А если что, то сейчас может появляться кто-то скорее с тобой рядом, и ты можешь строить новую семью. Никто тебе не запрещает, жизнь только начинается. Мне 34 будет вот скоро, я еще молод, скоро победа Украины,

– заявил артист.

Добавим, что недавно Дантес опроверг слухи о том, что пара разошлась из-за ресторатора Миши Кацурина. Именно ему приписывают роль нового бойфренда Дорофеева. Владимир не подтверждал эти слухи, но и не возражал, ведь Надя "взрослая девушка, сама решит, кто должен быть с ней".



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото с инстаграма звезды

Развод Дантеса и Дорофеевой