Дантес познакомил Дашу Кацурину с мамой: забавное видео

Лишь в начале сентября блогерка и рестораторка Даша Кацурина подтвердила отношения с Владимиром Дантесом, а он уже познакомил ее с мамой. В инстаграм-сторис певец показал, как чаевал с ними на кухне.

К личной жизни Наде Дорофеевой и Владимира Дантеса приковано пристальное внимание публики, ведь некоторым до сих пор невдомек, как они могли поменяться парами с Кацуриными. Однако пока фаны проводят свои расследования, певец знакомит новую любимую с мамой.

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Дантес познакомил Дашу Кацурину с мамой

Даша Кацурина прибыла в Украину из Польши, куда в из-за войны эмигрировала с детьми. Дантес поехал к маме в гости и взял ее с собой. Так и произошло их знакомство – на кухне с чаем и круассанами. Судя по видео, которым певец поделился с фолловерами, атмосфера была легкая и непринужденная.

Приехали к маме с Дашей Кацуриной. Мама, как обычно, не хочет сниматься, но она показала свою рабочую сторону. От меня лайк,

– подписал Владимир Дантес.

Что известно о романе Дантеса с Кацуриной

Об отношениях Владимира Дантеса с Дашей Кацуриной заговорили после того, как он двусмысленно поздравил ее с днем рождения. "Уверен, все будет лучше, чем было", – написал певец в апреле под их общим фото.

Слухи о романе они подогрели общим видео, которое записали в спальне. В начале звезды заявили: "Мы хотим сказать кое-что важное. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой это обсуждают между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать". Однако таким интригующим способом они решили поддержать инициативу UA Animals.

В сентябре, после того, как Дантес отвел в школу дочь Даши Кацуриной, они все же подтвердили, что вместе. По словам рестораторки, певец "был рядом в самый сложный момент".

Надя Дорофеева не обошла это вниманием и отреагировала на роман экс-мужа с бывшей подругой. Певица намекнула, это только ради хайпа.