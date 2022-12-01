Ресторатор Даниэль Салем продолжает защищать Украину на фронте. После его рассказа о сутки в окопе он упомянул об авто, полученном в подарок от Тины Кароль.

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Даниэль Салем про авто от Тины Кароль

Защитник рассказал, что получил звонок от исполнительницы именно в тот период, когда он имел возможность приобрести хорошее авто и раздумывал над покупкой.

"Мне позвонил товарищ, он работает в Одессе в подразделении патруля, и говорит: "Слушай, ты помнишь, у меня была новая Nissan. Я ее сделал, все подстроил под войну, поменял двигатель. Все для того, чтобы она служила на передовой". Я ее вижу, говорю: "Блин, какая крутая!". Он говорит, сколько стоит машина. И я говорю, чтобы он дал мне несколько дней, посмотреть, что и как. Еду и как раз звонит Тина – спросить, как я".

Она принялась меня расспрашивать. Говорит: "А сколько ты уже собрал?" Я отвечаю, что на самом деле где-то тысяча долларов, но ее нужно не только купить, а еще там что-нибудь сделать. Она просит меня подождать и кладет трубку,

– вспомнил Даниэль Салем.

Ведущий поделился, что после этого получил сообщение: "Тебе сейчас наберет наш бухгалтер от фонда и передаст все деньги. Это вам подарок от меня. Давайте, ребята, сражайтесь".

"Это было очень круто, потому что мы с ней прямые друзья-друзья, но я никогда у нее ничего не просил. Я знаю, что у нее много дел", – заметил Даниэль Салем.

Защитник добавил, что свое боевое авто считает фартовым, ведь оно держится на фронте уже месяц, в то время как другие были неделю – две.

Авто для Даниэля от Тины: видео

Дружба Даниэля Салема и Тины Кароль

Артистка "подогнала" военному и его подразделению авто еще в сентябре. Тогда он поблагодарил звезду такими словами: "Мой водолей, люблю, обнимаю, спасибо! За то, что ты своими поступками, песнями ты объединяешь Украину, мотивируешь бойцов, которые защищают нашу родную Украину каждый день. Я всегда тебе говорил, что ты посол сердца. Свободны! Непокоренные".

Недавно Тина Кароль показала видео разговоры с Даниэлем Салемом и его собратьями во время концерта в Берлине. Защитники одни из первых зашли в освобожденный Херсон, они поблагодарили Тине за помощь.