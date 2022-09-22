Украинский ресторатор и ведущий продолжают защищать государство на фронте. Он опубликовал новое сообщение в инстаграмме.

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Даниэль Салем обратился к Тине Кароль

Даниэль Салем сообщил, что Тина Кароль и ее благотворительный фонд "подогнали" его группе автомобиль для боевых задач.

Разведгруппа 12 друзей Оушена очень благодарна Тине Кароль и ее фонду за такой босяцкий подгон. Слава Украине, – сказал Даниэль Салем.

"Мой водолей, люблю, обнимаю, спасибо! за то что ты своими поступками, песнями ты объединяешь Украину, мотивируешь бойцов, которые защищают нашу родную Украину каждый день. Я всегда тебе говорил, что ты посол сердца. Свободны! Непокоренные! Спасибо всем тем, кто присоединился к собранию, обожаю вас и жму вам руку! Ваша помощь поможет нам подготовить эту малышку для боевых задач!"

– добавил военный.

Даниэль Салем показал "подгонку" от Тины Кароль: видео

Напомним, это не первый вклад артистки в победу. Тина Кароль со своим благотворительным фондом в канун Дня знаний собрала "школьный рюкзак" для детей защитников Мариуполя, которые 1 сентября ушли в первый класс.