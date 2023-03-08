Даниэль Салем, воюющий на фронте, умилил подарком от дочери: "Всегда со мной"
Источник:Даниель Салем
Украинский телеведущий Даниэль Салем после 24 февраля ушел в ВСУ и стал на защиту страны. Теперь военный рассказал об особом подарке от своей 7-летней дочери, который всегда держит возле себя.
Что дочь подарила папе
Девочка написала папе-воину письмо, ставшего для него оберегом. Даниэль Салем признался, что конверт с этим посланием он носит с собой всегда и по всюду.
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Соответствующее видео шоумен разместил в соцсети. На этих кадрах Салем показывает конверт, на котором детским почерком написано "папа", а также нарисованные сердца красным карандашом.
Внутри – лист бумаги. Его папа показывать не стал, поэтому неизвестно, особые ли слова для папы или ее рисунок. "Моя кровь! Твое письмо всегда со мной", – подписал видео ведущий-военный.
То, что он всегда носит это письмо, заметно по состоянию бумаги – в некоторых местах он затерся или порвался.
Как отреагировали украинцы
Ролик растрогал украинцев. В комментариях они желают Салему как можно быстрее встретиться с дочерью, а всем детям – дождаться пап и мам из передовой:
- "Слава нашим детям, которые ждут своих пап, слава нашим женщинам, которые ждут своих воинов домой. Слава нашим героям, защищающим нас от той нечисти!",
- "Это ваш оберег",
- "У наших детей есть будущее благодаря каждому, кто защищает и борется за нашу независимость. Спасибо",
- "Цею теперь каждый миг жизни. Возвращайтесь скорее к родным домой с нашей победой!"
- "Спасибо Вам и Вашей семье за Ваше мужество, отвагу, терпение, за то, что Вы любите и защищаете Украину".
- "Мой папа тоже носит с собой рисунок, который внучка нарисовала".
Отметим, что Даниэль Салем не впервые умиляет фанатов своей 7-летней дочерью. Он часто показывает в сети как общается с девочкой. К примеру, еще в марте боец делился видео как девочка посылает ему воздушные поцелуи видеосвязью.
К слову, Даниэль Салем ранее рассказывал о том, что однажды был вынужден пролежать в окопе более суток. Он отстал от собратьев и пролежал в низком окопе около 27 часов. Этот опыт был страшен для защитника, потому что закончилась вода и еда, он только пел в право.