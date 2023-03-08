Даниэль Салем, воюющий на фронте, умилил подарком от дочери: "Всегда со мной"

Украинский телеведущий Даниэль Салем после 24 февраля ушел в ВСУ и стал на защиту страны. Теперь военный рассказал об особом подарке от своей 7-летней дочери, который всегда держит возле себя.

Что дочь подарила папе

Девочка написала папе-воину письмо, ставшего для него оберегом. Даниэль Салем признался, что конверт с этим посланием он носит с собой всегда и по всюду.

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Соответствующее видео шоумен разместил в соцсети. На этих кадрах Салем показывает конверт, на котором детским почерком написано "папа", а также нарисованные сердца красным карандашом.

Внутри – лист бумаги. Его папа показывать не стал, поэтому неизвестно, особые ли слова для папы или ее рисунок. "Моя кровь! Твое письмо всегда со мной", – подписал видео ведущий-военный.

То, что он всегда носит это письмо, заметно по состоянию бумаги – в некоторых местах он затерся или порвался.

Как отреагировали украинцы

Ролик растрогал украинцев. В комментариях они желают Салему как можно быстрее встретиться с дочерью, а всем детям – дождаться пап и мам из передовой:

"Слава нашим детям, которые ждут своих пап, слава нашим женщинам, которые ждут своих воинов домой. Слава нашим героям, защищающим нас от той нечисти!",

"Это ваш оберег",

"У наших детей есть будущее благодаря каждому, кто защищает и борется за нашу независимость. Спасибо",

"Цею теперь каждый миг жизни. Возвращайтесь скорее к родным домой с нашей победой!"

"Спасибо Вам и Вашей семье за Ваше мужество, отвагу, терпение, за то, что Вы любите и защищаете Украину".

"Мой папа тоже носит с собой рисунок, который внучка нарисовала".

Отметим, что Даниэль Салем не впервые умиляет фанатов своей 7-летней дочерью. Он часто показывает в сети как общается с девочкой. К примеру, еще в марте боец делился видео как девочка посылает ему воздушные поцелуи видеосвязью.

К слову, Даниэль Салем ранее рассказывал о том, что однажды был вынужден пролежать в окопе более суток. Он отстал от собратьев и пролежал в низком окопе около 27 часов. Этот опыт был страшен для защитника, потому что закончилась вода и еда, он только пел в право.