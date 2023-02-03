Салем не постоянно находится на передовой, но часто имеет боевые выходы. За год службы их было 19 – 20. Это серьезные контактные бои с врагом. Во время одного из них тяжелое ранение получил собрат Даниэля.
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Даниэль Салем о самом страшном моменте на войне
21 января был один из самых трудных контактных боев. Тогда Даниэль был на выходе с напарником Вячеславом Кондратюком "Быстрым". Салем был с пулеметом, а Славик – с калашем.
Мы прикрывали огнем наших собратьев. С бронежилетов сняли плиты, потому что с ними очень тяжело бегать. Я даже шлем не ношу, потому что с пулеметом очень тяжело. А у меня 110 кг. Когда у меня кончились патроны, кричал: "Пустой". Славик сразу дал мне патроны, а сам продолжил стрелять во врага. Где-то через 10 секунд я сменился и говорю: "Готов". Он сменил траекторию, взял меня за рюкзак и принялся тащить. И я отстреливался,
– вспомнил Салем.
Интервью Даниэля Салема: смотрите видео онлайн
По словам защитника, очень круто чувствовать, что у тебя настоящий напарник. Ибо в таких ситуациях спасти могут считанные секунды.
Было страшно, когда мы уходили и не увидели вражеского пулеметчика. Он стал стрелять по нам. Там был только тоннель, другого места укрыться не было, вокруг очень много мин. Я спрятался, шел вправо и Славик немного вышел на середину. Пуля попала ему в локоть и вылезла через предплечье. Полностью разорвало локтевой сустав,
– рассказал защитник.
Сейчас собрат Салема находится на лечении. Впереди много операций и реабилитация, но Вячеслав планирует вернуться на службу.
Даниэль Салем также получил ранения
- У ведущего была контузия, из-за которой частично потерял слух. Также из-за ранения у Садема образовалась киста, которая мешает слуху возвращаться.
- На больничную койку попадал и из-за травмы спины – пуля попала в бронежилет.