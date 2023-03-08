Що донька подарувала татові

Дівчинка написала татові-воїну листа, який став для нього оберегом. Даніель Салем зізнався, що конверт із цим посланням він носить з собою завжди і скрізь.

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Відповідне відео шоумен розмістив у соцмережі. На цих кадрах Салем показує конверт, на якому дитячим почерком написано "папа", а також намальовані серця червоним олівцем.

Усередині – аркуш паперу. Його тато показувати не став, тож невідомо, чи там особливі слова для тата, чи її малюнок. "Моя кров! Твій лист завжди зі мною", – підписав відео ведучий-військовий.

Те, що він завжди носить цей лист помітно за станом паперу – у деяких місцях він затерся або порвався.

Як відреагували українці

Ролик зворушив українців. У коментарях вони бажають Салему якнайшвидше зустрітися з донькою, а всім дітям – дочекатися тат і мам із передової:

"Слава нашим дітям, які чекають на своїх тат, слава нашим жінкам, які чекають на своїх воїнів додому. Слава нашим героям, які захищають нас від тієї нечисті!",

"Це ваш оберіг",

"У наших дітей є майбутнє завдяки кожному, хто захищає та бореться за нашу незалежність. Дякую",

"Ціную тепер кожну мить життя. Повертайтеся швидше до рідних додому з нашою перемогою!"

"Дякую Вам і Вашій родині за Вашу мужність, відвагу, терпіння, за те що Ви любите і бороните Україну".

"Мій тато теж носить з собою малюнок, який внучка намалювала".

Зазначимо, що Даніель Салем не вперше розчулює фанів своєю 7-річною донькою. Він часто показує в мережі, як спілкується з дівчинкою. Наприклад, ще в березні боєць ділився відео, як дівчинка надсилає йому повітряні поцілунки відеозв'язком.

До слова, Даніель Салем раніше розповідав про те, що одного разу був змушений пролежати в окопі понад добу. Він відстав від побратимів, тож пролежав у низькому окопі близько 27 годин. Цей досвід був страшним для захисника, бо закінчилась вода та їжа, він лише співав у рацію.