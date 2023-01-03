Военный Даниэль Салем, недавно рассказавший, какая знаменитость затаила на него обиду, поделился щемящим фото в своем инстаграмме. Он показал поклонникам новое фото дочери.
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Даниэль Салем показал рисунок от дочери
Ресторатор показал, что его 7-летняя дочь в новом году создала рисунок, посвященный войне. Черной краской она написала слово war (война) и перечеркнула его. Сверху она добавила слово "finish" (завершить). Также на рисунке повсюду красноватые брызги.
Дочь Салема / Фото из инстаграма Даниэля
Даниэль также рассказал, что Санта-Луна поддерживала его во время телефонного разговора. Девочка уверена, что все плохое в какой-то момент завершится.
Моя дочь в 2023 году! (Ей 7 и вот, что она рисует). Она мне сегодня по телефону сказала фразу которую я ей как-то сказал: Все всегда кончается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец,
– поделился Салем.
Щемящее фото 7-летней Санта-Луны тронули сеть. Поклонники пишут в комментариях о том, что россияне никогда не расплатятся за то, что украли у детей детство.
- "Ибо добро всегда побеждало зло! Жаль, что дети наблюдают за всем, они такие маленькие, а понимают все, как взрослые";
- "Очень больно, проклятая война в мгновение ока отобрала у наших детей беззаботное детство... Вся их боль, тоска и признаки взрослости в рисунках... Прекрасный, прекрасный ангелочек, я желаю тебе как можно быстрее дождаться возвращения своего отца живым, здоровым с победой дома";
- "Жаль, что дети знают, что это такое";
- "Наши детки не заслуживают такого детства";
- "Все будет хорошо! Однозначно хорошо! Спасибо Вам".