Рождество Руслан Ханумак провел в компании блогерши Анны Алхим. Его жена Алина Шаманская обиделась на фото, где он "трется гениталиями" с другой, и объявила, что это "феерическая последняя точка" в их браке. Актер после этого сказал, что никому не изменял, а с Алиной они якобы разошлись еще до войны.

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"Мы начали говорить о разводе давно. Потом помирились, дали себе второй шанс, третий. Продолжалось все где-то год. Я не ее человек. Пазл просто не влезает… История с Алхим высосана из пальца. Не хочу даже оправдываться. Заехали поесть голубцов. Там была ее мама, папа, брат, сын… Я в сторис у Алины не появляюсь месяцев семь, и тут я с ее коллегой "трусь гениталиями" на фотографии. Я уверен, что когда она это увидела, так ох**ла. Думаю, директ был завален. Это просто добило", – прокомментировал Руслан Ханумак в интервью Даниэлю Салему.

Даниэль Салем назвал шоу "Холостяк" гадостью

Не будет у меня больше отношений. Максимум – шоу "Холостяк", я уже говорю вам "да",

– пошутил Руслан Ханумак.

Однако интервьюер Даниэль Салем эту шутку не оценил. Как выяснилось, звездный защитник против формата проекта "Холостяк".

Когда один мужчина среди женщин выбирает одну, которую он выберет, я считаю, что это очень плохая история. Гадость,

– неожиданно заявил ведущий.