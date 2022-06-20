Даниэль Салем хочет усыновить ребенка: как на это отреагировала его жена

Украинский ведущий и ресторатор Даниэль Салем хочет усыновить ребенка, потерявшего родителей из-за войны. Об этом желании он рассказал жене, отнесшейся с пониманием.

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем признавался, что хочет усыновить ребенка. Недавно у него была возможность пообщаться об этом с женой.

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Даниэль Салем о реакции жены на желание усыновить ребенка

Как рассказал телеведущий, он достаточно хаотичен в принятии решений. Но его любимая Маша отнеслась к желанию мужчины с пониманием.

Моей семье вообще тяжело с таким человеком, как я. И я не устаю это повторять и себе, и жене. Я достаточно хаотичен. Маша понимала, что когда начнется война, я уйду настолько далеко, насколько смогу. А когда я озвучил свое желание об усыновлении, было легкое молчание, но понимание. Я уверен, что у нас все получится,

– признался Даниэль Салем.

Ресторатор начал заниматься этим вопросом и общаться с людьми, имеющими схожий опыт. Для него это очень новый опыт, но это не препятствует.

"Я уже пообщался со многими людьми, которые прошли все этапы усыновления детей. Так что могу с уверенностью сказать – процесс запущен. Понимаю, что это очень тяжело, но мы справимся. Уверен – семья меня всегда поддержит. Пока деталей не буду раскрывать, я уже занимаюсь этим вопросом, но хочу все документировать, а уже в конце расскажу вам. Для меня это все новое, я как слепой котенок, не каждый день я удочеряю ребенка", – поделился ведущий.

Кто из звезд хочет усыновить ребенка

Катя Осадчая и Юрий Горбунов говорят на тему усыновления. Они не уверены в своей готовности пойти на решительный шаг, но считают, что каждый имеющий такую возможность должен это сделать.

MamaRika и Сергей Середа также планируют усыновить ребенка. Супруги имели такую цель еще и до войны, а теперь они точно хотят помочь хотя бы одному малышу получить счастливое детство.