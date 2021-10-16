Как информирует пресс-служба "Нового канала", 29-летняя Александра Зарицкая требовательна в отношениях. Ей не нравятся стандартные свидания в кино или ресторане. Чтобы завоевать сердце артистки, мужчина должен заморочиться и скреативить.

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Все мои свидания можно назвать странными. Потому что если парень делает для меня какой-то странный сюрприз, я уже ставлю ему галочку. Просто сходить в кино – это не прикольно,

– заявила Александра Зарицкая.

Одно из лучших свиданий, которые для нее организовывали, было на воде. Тогда ухажер снял катер с магнитофоном. У влюбленных вышла диско-вечеринка. Кроме того, солистке группы KAZKA нравятся свидания в разных странах и на музыкальных фестивалях.

Заметим, с бойфрендом-иностранцем Александра Зарицкая познакомилась на музыкальном фестивале Sziget. С юношей из Латвии она встречалась полгода.

Что известно о личной жизни Александры Зарицкой