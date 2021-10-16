Как информирует пресс-служба "Нового канала", 29-летняя Александра Зарицкая требовательна в отношениях. Ей не нравятся стандартные свидания в кино или ресторане. Чтобы завоевать сердце артистки, мужчина должен заморочиться и скреативить.
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Все мои свидания можно назвать странными. Потому что если парень делает для меня какой-то странный сюрприз, я уже ставлю ему галочку. Просто сходить в кино – это не прикольно,
– заявила Александра Зарицкая.
Одно из лучших свиданий, которые для нее организовывали, было на воде. Тогда ухажер снял катер с магнитофоном. У влюбленных вышла диско-вечеринка. Кроме того, солистке группы KAZKA нравятся свидания в разных странах и на музыкальных фестивалях.
Что известно о личной жизни Александры Зарицкой
- В сентябре KAZKA впервые рассказала о новых отношениях. Единственное, что известно о ее бойфренде – это то, что он не из шоу-бизнеса.
- Их роман завязался совсем недавно и не является супер прекрасным. Влюбленные видятся очень редко.
- В 6 выпуске "Танцев со звездами" партнер Зарицкой Юрий Мешков намекнул, что влюблен в нее. На репетициях он засыпает ее комплиментами и говорит, что она очень красивая.