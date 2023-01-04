Святослав Вакарчук признался, какова его работа в армии со статусом старшего лейтенанта
Источник:Наталья Мосейчук
Украинский музыкант Святослав Вакарчук в первые дни войны ушел в военкомат. Там ему сказали выполнять свою работу, так что артист поделился, чем он занимается как старший лейтенант ВСУ.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук постоянно в разъездах, мотивацией к чему является его маленькая дочь. Артист в интервью подробнее рассказал, какова его работа в армии.
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Вакарчук о своей работе на фронте
Музыкант вспомнил первый день войны, когда он помогал людям переезжать, а также ушел в военкомат. Святослав признался, что имеет звание – он старший лейтенант.
Я приехал во Львов и пошел с братом в военкомат. Нас приняли, мы пришли и как офицеры встали на учет. Мое звание – лейтенант. Уже старший лейтенант, потому что за годы, оказывается, дают повышение,
– рассказал Вакарчук.
Исполнитель рассказал, что в университете учился на военной кафедре по специальности "социология и психологическая борьба". Поэтому в военкомате ему сказать делать то, на что он учился.
"Буквально то, чем я и занимаюсь. Военным мне так и сказал: "Посмотрите, что у вас написано. Идите и делайте". Мы разработали план, у нас есть очень маленькая и скромная команда, и с начала марта и по сей день продолжаем лупить эту скалу".
Святослав Вакарчук считает, что не все артисты должны ездить в опасные точки на фронте, но кто-то должен. "Я решил, что я должен".
Где последний раз был Вакарчук
- Музыкант исполнил свой хит "Човен" на Антоновском мосту. Он обстреливается русскими, так что вход на него запрещен, но для Святослава это было очень символично.
- Святослав Вакарчук также приезжал в Киев. Артист давал импровизированный концерт на Центральном железнодорожном вокзале и общался с людьми.
- Лидер "Океана Эльзы" навещал и бойцов 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на южном направлении. Он сыграл им хиты и обращался к русским оккупантам.