Уже не первый день киевляне убирают последствия "русского мира" в Протасовом Яру, где повреждены дома, автомобили, поваленные деревья. Утром 4 января к активистам, волонтерам и местным присоединилась Злата Огневич. В инстаграм-сторис она показала, как разбирала завалы.

Читайте также После двух ночей в подвале: Оля Полякова показала, как обустроила укрытие в загородном доме

Злата Огневич разбирала завалы в Протасовом Яру

В спортивках, ярко-оранжевой толстовке, куртке и патриотических сине-желтых кроссовках Злата Огневич таскала доски, мешки с мусором возле огромной воронки, которая оставалась на месте прилета. Работа не останавливалась даже во время воздушной тревоги. Она показала разбитые Россией частные дома и многоэтажку, в которой вылетели окна.

Последствия ракетных обстрелов. Киев. Путь к победе Украины тернист, но мы справимся. Горы мусора уменьшаются на глазах. Люди, вы невероятны. Это меня вдохновляет держаться, быть сильной,

– прокомментировала Злата Огневич.

Интересно, что после уборки волонтерам "накрыли стол" с чаем, водой и сладким. Вместе с киевлянами угощалась и певица.

Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разрушенные дотла. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины – все это в одночасье превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого?

– эмоционально прокомментировала Злата Огневич.