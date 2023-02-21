Почему американцы с осторожностью относятся к украинкам

Поэтому американцы на первых свиданиях обязательно уточняют ее планы. Шульгина признается, что у украинок спрашивают, есть ли у них документы.

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По ее словам, должно быть красивой, для американцев также важно, чтобы у тебя были документы.

Со мной сейчас могут спорить девушки, но сколько я ходила на свидание, у меня всегда спрашивали, есть ли у меня документы,

– рассказала победительница "Холостяка".

Александра Шульгина рассказывает, что мужчины в Америке на первых свиданиях пытаются проверить, перед ним не женщина, которая хочет выйти замуж легально и навсегда получить право жить и работать в Америке.

Как заполонить сердце американца

Шульгина говорит, что после того, как часто слышала такие вопросы от американцев, она сосредоточилась не на личной жизни, а на бизнесе и личностном развитии в Америке.

"Сейчас очень много приехало девушек из Украины. Они все в поисках мужчины, но секрет такой: чтобы этот мужчина с тобой был, строил семью, рожал детей, помогал, тебе нужно быть личностью. Американцы не любят присасывающихся женщин-паразитов и им нужны деньги", – добавила украинка.

Смотрите интервью с Александрой Шульгиной: видео



Личная жизнь Александры Шульгиной

Добавим, что сама Александра Шульгина уже более трех лет живет в Соединенных Штатах, где и познакомилась с нынешним мужем. Его имя звезда не разглашает, однако призналась, что он из Латинской Америки и занимается недвижимостью.

Ради любимого Шульгина переехала из Майами в Лос-Анджелес. Их помолвка состоялась в январе, когда девушка еще была беременной. В июне Шульгина стала мамой.

Раньше у нее были отношения с Максимом Чмерковским – главным героем проекта "Холостяк" на "СТБ". Вместе с ним она переехала в США и имела роман около полугода, однако пара разошлась.